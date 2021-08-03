Алкоголь и прививка от Ковид-19. Почему так важно не принимать алкоголь во время вакцинации

В период проведения активной вакцинации против Ковид-19 у многих возникает вопрос взаимодействия спиртного и используемых медикаментов. Разберемся с тем, можно ли пить перед вакцинацией, какие существуют риски и когда можно начинать прием спиртного после процедуры.

Взаимодействие спиртного и вакцин от Ковид-19

Алкоголь – токсическое психоактивное вещество, угнетающее нервную систему и оказывающее пагубное влияние на здоровье. Злоупотребление спиртным приводит к нарушению работы ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, легких и образованию цирроза. Также спиртное не сочетается с любыми лекарственными препаратами, снижая их эффективность и вызывая серьезные осложнения.

При иммунизации в организме человека начинают активно вырабатываться определенные антитела. Прием спиртного в это время становится причиной нарушения работы иммунной системы. Поэтому возникает вопрос о том, за какое время до вакцинации надо отказаться от алкоголя и когда его можно употреблять после прививки.

Четких ограничений о воздержании от спиртного перед вакцинацией нет. Изначально глава Роспотребнадзора заявила о том, что рекомендуется не пить за три недели до процедуры иммунизации. Такой же срок надо соблюдать и после приема второй дозы медикамента. Однако уже через несколько месяцев глава Центра им. Гамалеи заявил, что спиртное – не помеха, но в очень ограниченных дозах, например, от бокала вина ничего страшного не произойдет. Однако надо учитывать, что все зависит от состояния здоровья и иммунитета человека. Поэтому можно смело заявить о том, что при подготовке к вакцинации от спиртного лучше отказаться вообще.

Что делать хроническим алкоголикам и тем, кто регулярно употребляет небольшие дозы алкоголя? В этом случае требуется комплексное обследование, оценка общего состояния здоровья и возможности вакцинации вообще. Если прививка разрешена, то за сутки надо поставить капельницу для детоксикации.

После иммунизации пить категорически нельзя в первые трое суток. Но, если учитывать особенности формирования устойчивого иммунитета, делать это не следует в течение 21 дня после прививки. Спиртное негативно сказывается на синтезе белков и может стать причиной снижения эффективности медикаментов, появления аллергических реакций. Откуда тогда взялся срок в три дня? Именно столько времени требуется организму и вакцине, чтобы встроить новую РНК в клетки и сформировать необходимый иммунный ответ.

Чем опасен алкоголь перед иммунизацией? Содержащийся в спиртном этиловый спирт уничтожает глюкозу и другие компоненты, содержащиеся в составе вакцины. Это означает, что эффективность препарата снижается, то есть ожидаемого результата не будет.

Внимание: Для страдающих алкоголизмом перед иммунизацией обязательны консультации у наблюдающего врача или специалиста-нарколога! В большинстве случаев проводится подготовка в виде вывода токсинов из организма, выполнение полного обследования. Это обеспечивает не только эффективность вакцинации, но и безопасность для самого пациента.

Риски развития аллергических реакций

Сразу надо отметить, что прием спиртного перед или после иммунизации может стать причиной серьезного ухудшения состояния здоровья. Алкогольные напитки и медикаменты несовместимы, могут вызвать аллергические реакции и значительно снизить эффективность лекарственных средств.

Среди наиболее часто встречающихся осложнений – зуд, покраснение в месте укола, тошнота, головокружения, рвота. Также могут наблюдаться повышение температуры, озноб, вялость, головные боли. У людей, которые перед вакцинацией или после, принимают алкоголь, проявление таких реакций наблюдается чаще и в более выраженной форме. Кроме того, эффективность введения препаратов, призванных укрепить иммунитет и активировать выработку определенных антител, при смешении со спиртным сильно падает.

В начале пандемии появились слухи о пользе спиртного при борьбе с коронавирусом. Многие начали заявлять, что алкоголь убивает клетки вируса и обеспечивает защиту от заражения. Но такое мнение ошибочное и достаточно опасное. Спиртное не только не помогает при борьбе с вирусом, но и становится причиной более тяжелого течения болезни, поражения внутренних органов.

Люди по-разному переносят Ковид, что связано с особенностью работы иммунной системы, общего состояния здоровья. Но у тех, кто регулярно употребляет спиртное, течение болезни сложное, так как иммунная система уже угнетена и не может справиться с вирусом. Кроме того, алкогольные напитки вызывают сгущение крови, а это провоцирует образование тромбов и другие проблемы.

К рискам относится и серьезное поражение дыхательной системы, которое при Ковиде только усугубляется. Спиртное в организме выводится через многие органы, включая легкие. При заражении коронавирусом на фоне приема алкоголя происходит развитие пневмонита, наблюдаются признаки ожога легочной ткани. При вакцинации схема взаимодействия спиртного и медикаментов напоминает указанную, то есть рисков поражения легких намного больше.

На данный момент нет подтвержденных данных о том, что спиртное при вакцинации обязательно вызовет аллергические и другие негативные реакции. Связано это с тем, что вакцины только начали использоваться. Статистических данных пока недостаточно для полноценного заключения. Но алкоголь – это токсическое вещество, которое негативно сказывается на состоянии организма при приеме любых лекарственных препаратов. Вакцины от Ковида исключением не являются, поэтому можно смело говорить о том, что принимать спиртное до и после процедуры нельзя.

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